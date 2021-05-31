Відпочинок без російських туристів: Москва збирається продовжити заборону на польоти до Туреччини, - росЗМІ

Влада Росії збирається продовжити заборону на польоти російських авіакомпаній у Туреччину. Таким чином російські туристи в червні не зможуть дістатися на відпочинок в цю країну. Офіційна причина - боротьба з коронавірусом.

Про плани продовжити заборону пише з посиланням на два джерела російське державне інформагентство ТАСС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з офіційною версією, заборону продовжать у зв'язку з коронавірусом - мовляв, відпочинок на турецьких курортах досі небезпечний.

Попередній термін обмежень закінчується завтра, 1 червня. До якого числа буде новий термін, поки невідомо.

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Про продовження заборони на перельоти стали говорити ще в середині травня. Російський авіаперевізник "Аерофлот", не чекаючи офіційного оприлюднення, закрив продаж квитків на всі рейси до Туреччини до кінця червня.

Російський "Інтерфакс" із посиланням на своє джерело пише, що авіасполучення з Туреччиною відновиться не раніше липня.