Створення "справжньої союзної держави" між Білоруссю і РФ становить небезпеку для України, - Зеленський

Співпраця Білорусі та Росії в оборонній сфері становить небезпеку для України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми спостерігаємо за тим, як Росія і Білорусь наполегливо співпрацюють одна з одною. Вони можуть включити туди оборону, і тоді ці країни зможуть чинити на нас серйозний тиск", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що створення "справжньої союзної держави" між Білоруссю і Росією - це реальна загроза для України.

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