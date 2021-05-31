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Створення "справжньої союзної держави" між Білоруссю і РФ становить небезпеку для України, - Зеленський

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Створення "справжньої союзної держави" між Білоруссю і РФ становить небезпеку для України, - Зеленський
Співпраця Білорусі та Росії в оборонній сфері становить небезпеку для України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми спостерігаємо за тим, як Росія і Білорусь наполегливо співпрацюють одна з одною. Вони можуть включити туди оборону, і тоді ці країни зможуть чинити на нас серйозний тиск", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що створення "справжньої союзної держави" між Білоруссю і Росією - це реальна загроза для України.

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Топ коментарі

  • КузьмичUA
    Вова, что ты мелешь? А вдруг Путин это прочитает?
  • Прощай немытая раССея
    Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5610
  • Nickol Nickols
    Беларусь не прекращался быть колонией Московии, главное чтобы Украину в Московию не засосало Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 704
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