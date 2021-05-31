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Окупанти заявляють, що проклали в Крим водогін довжиною 32 км

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Окупанти заявляють, що проклали в Крим водогін довжиною 32 км
Водогін є тимчасовим, будували його російські військові. Окупанти стверджують, що таким чином "зняли водну блокаду Криму".

Про будівництво водогону заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, водогін є тимчасовим і має безперебійно постачати воду в окупований півострів до завершення будівництва магістрального водопроводу.

Він заявив, що "важливо відзначити, що збройні сили беруть участь у вирішенні загальносуспільних питань", а новий водогін дозволив зняти "водну блокаду Криму".

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Водночас заступник глави російського Міністерства будівництва Максим Єгоров заявив, що втрати води у водогонах окупованого Криму досягають 70%.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Оккупанты заявляют, что проложили в Крым водопровод длиной 32 км - Цензор.НЕТ 4149
  • Чужиездесь Неходят
    Что за нелепая информация? Откуда водопровод? Из Крыма в Крым? Сколько воды по нему качают? Куда конкретно?
    Оккупанты заявляют, что проложили в Крым водопровод длиной 32 км - Цензор.НЕТ 1549
  • ПравдаЛюбка
    Окупанти заявляють, що проклали в Крим водогін довжиною 32 км - Цензор.НЕТ 474.
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