Рахунок, з якого Шарій оплачує купівлю нерухомості в Іспанії, поповнюється з Москви, - Бутусов
Про це пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на джерела видання.
Він уточнив, що існує рахунок: "Anatolii Sharii, 4082 0978 7010 0001 9207, Raiffeisen Bank RF, Moscow".
"21.05.2019 та 19.04.2020 на цей рахунок були направлені з Росії два платежі на суму 670 000 євро від двох громадян РФ.
З цього рахунку Шарій оплачує свої купівлі нерухомості в Іспанії.
Це тільки частина переказів, які регулярно отримує Шарій із РФ", - зазначив журналіст.
Він висловив сподівання, що українські правоохоронці використають цю інформацію в розслідуванні підривної діяльності Шарія проти нашої країни.
"За кожного дурня з "шарікюгенда", який влаштовує провокації за 100 гривень, за кожного бота, який строчить коменти в соцмережах за копієчку, за підтримку російської агресії і пропаганду проти української армії і держави Шарій отримує на свої рахунки великі суми, фінансує свій рух, поширює дезінформацію", - зазначив Бутусов і дав посилання на матеріал про фейки Шарія.
Він підкреслив, що "фейки стали для Шарія найвигіднішим бізнесом, і на криваві гроші він купує нерухомість в Євросоюзі".
"Сподіваюся, що після рішення Литви про оголошення Шарія персоною нон грата й анулювання його документів, іспанські правоохоронні органи проведуть перевірки зв'язків Шарія з Москвою, і цей російський агент буде видворений також і з Іспанії, і переїде туди, де йому роблять замовлення проти України, до себе в РФ", - пише Бутусов.