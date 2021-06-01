Шмигаль обговорив зі спецпредставником уряду ФРН Мільбрадтом закріплення в Конституції результатів децентралізації

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі зі Спеціальним посланником уряду ФРН в Україні Георгом Мільбрадтом обговорив реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Шмигаль підкреслив, що в основу реформи закладено положення Європейської хартії місцевого самоврядування та найкращий світовий досвід суспільних відносин у цій сфері. "Реформа вже довела свою ефективність в частині покращення якості публічних послуг та наближення їх до жителів громад", - сказав прем’єр.

Глава уряду також зауважив, що у децентралізованій моделі мають бути нові відносини між місцевим самоврядуванням та органами державної влади на засадах партнерства, взаємної довіри та відповідальності.

"Зміни мають бути спрямовані насамперед на гарантування матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування, можливості створення органами місцевого самоврядування районного та обласного рівня власних виконавчих органів. А також зміни мають переформувати місцеві державні адміністрації в органи префектурного типу, основним завданням яких будуть здійснення лише державних функцій, а не самоврядних", - зазначив прем’єр-міністр.

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Шмигаль наголосив, що змінами до основного Закону необхідно закріпити незворотність децентралізації та її результатів.