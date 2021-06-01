Інтерпол відмовляється розшукувати фігурантів справ, що стосуються окупованого Криму, - прокуратура АРК

Інтерпол відмовляється розшукувати фігурантів справ, що стосуються окупованого Криму.

Про це розповів глава прокуратури Автономної Республіки Крим та м.Севастополя Ігор Поночовний, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН,

За його словами, в Інтерполі відмовляються оголошувати у розшук фігурантів таких кримінальних справ через те, що це суперечить їхньому статуту.

Зокрема, в Укрбюро Інтерполу заявляють про те, що "одним із основоположних принципів Міжнародної організації поліцейського співробітництва "Інтерпол" є принцип нейтралітету, який нормативно закріплений статтею 3 статуту організації та передбачає заборону організації втручатися у справи політичного, релігійного, військового та расового характеру…".

Тобто органи Інтерполу незалежно від кримінально-правової кваліфікації розглядають справи українських правоохоронних органів, пов’язані із суспільно-політичними подіями в Україні 2013-2014 років, тимчасово окупованими українськими територіями, збройним конфліктом на Сході України, як такі, що підпадають під дії 3-ї статті статуту.

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