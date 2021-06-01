Меркель цього тижня направить у США делегацію для обговорення "Північного потоку-2"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель цього тижня направляє до Вашингтона групу високопоставлених чиновників для обговорення проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на німецький медіаконцерн Funke Media Group.

За даними видання, німецька делегація на чолі з радником Меркель з питань зовнішньої політики Яном Хеккером та її головним економічним радником Ларсом-Хендріком Реллером зустрінеться в США з радником президента Джо Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном і торговим представником Кетрін Тай.

Зазначається, що візит німецької делегації, який відбудеться лише за кілька днів до першої поїздки Байдена до Європи, покликаний усунути напруженість, наявну в економічних відносинах між США і Німеччиною. Однією з невирішених проблем залишаються мита на імпорт сталі та алюмінію з Європи, запроваджені колишнім президентом Дональдом Трампом.

Раніше Байден заявив, що подальші санкції проти "Північного потоку-2" були б "непродуктивними" для відносин США з Європою. На його думку, реалізація проєкту триватиме, "бо він і так майже повністю завершений".

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Нинішня адміністрація США неодноразово заявляла, що виступає проти проєкту "Північний потік-2" і намагатиметься перешкодити завершенню будівництва.

Республіканці ж критикують Байдена за надто м'яку санкційну політику щодо газопроводу. Зокрема, багато конгресменів раніше в травні висловлювали невдоволення рішенням Байдена поки не запроваджувати санкції проти компанії-оператора газопроводу - Nord Stream 2 AG.