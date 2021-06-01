Глава МЗС Туреччини Чавушоглу відповів на закиди РФ з приводу продажу безпілотників Україні: Ви продаєте ракети Сирії

Позиція Туреччини щодо невизнання окупації Криму Росією залишається незмінною, а угода про продаж БПЛА Україні не зачіпає інші країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Наша позиція щодо Криму відома. Ми також озвучуємо це росіянам. Ми говоримо про те, що її вирішення - в політичній площині", - сказав глава МЗС Туреччини, слова якого цитує телеканал NTV.

Коментуючи тему продажу турецьких безпілотників Україні, він наголосив: "Це торгівля. Угода з Україною була укладена багато років тому. Росія постачає ракети в Сирію або інші країни. Ми не ставили цього під сумнів, коли так сталося".

Чавушоглу додав, що в усьому світі існує великий попит на безпілотні літальні апарати.

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Як повідомлялося, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю одному з російських видань "рекомендував" турецьким колегам "припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва". За словами глави МЗС держави-окупанта, "заохочення агресивних українських ініціатив щодо Криму рівносильно посяганню на територіальну цілісність Росії".