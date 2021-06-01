В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 2137 нових випадків зараження, 12 085 осіб одужали

В Україні зафіксовано 2137 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 1 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"1 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2137 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 91 дитина та 56 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 579 осіб;

летальних випадків – 163;

одужало – 12 085 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 26 468 осіб,

методом ІФА – 11 271 особу,

експрес-тестами – 14 225 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 204 631 особа;

одужало – 2 053 167 осіб;

летальних випадків – 50 699;

проведено ПЛР-тестувань – 10 207 245.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях", - розповіли в МОЗ.











