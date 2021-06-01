Українські воїни подавили ворожий БПЛА у районі Санжарівки. За добу - 8 обстрілів, окупанти били зі 120- та 82-мм мінометів і гранатометів, - штаб ОС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Поблизу Водяного окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-мм калібру та гранатометів різних систем, а біля населеного пункту Шуми – з мінометів 82-мм калібру.
У районі населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів по позиціям наших воїнів.
Неподалік Авдіївки противник застосував у напрямку позицій наших захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська двічі – ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
У районі селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Зайцеве російські найманці здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Окрім цього, у напрямку населеного пункту Санжарівка був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.
"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в штабі, використовуючи координаційний механізм, Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 1 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями", - додали в пресцентрі ОС.