Українські воїни подавили ворожий БПЛА у районі Санжарівки. За добу - 8 обстрілів, окупанти били зі 120- та 82-мм мінометів і гранатометів, - штаб ОС

Минулої доби, 31 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, з яких 8 - обстрілів по позиціях українських військових, одне дистанційне мінування і один проліт ворожого БПЛА типу "Орлан 10" з перетином лінії розмежування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Поблизу Водяного окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-мм калібру та гранатометів різних систем, а біля населеного пункту Шуми – з мінометів 82-мм калібру.

У районі населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів по позиціям наших воїнів.

Неподалік Авдіївки противник застосував у напрямку позицій наших захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська двічі – ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

У районі селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Зайцеве російські найманці здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Окрім цього, у напрямку населеного пункту Санжарівка був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в штабі, використовуючи координаційний механізм, Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 1 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями", - додали в пресцентрі ОС.