Шкарлет про відбір до Президентського університету майбутнього: Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення. ВIДЕО

Відбір студентів для навчання в Президентському університеті майбутнього на першому етапі відбуватиметься за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це в програмі "Офіційна розмова" телеканалу "Дом" повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Зараз розглядається питання про відбір талантів. Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення, поглиблених знань, креативності, здатності довести, що людина є найкращою. Це найбільший критерій. Ми будемо стартувати із ЗНО як елемента ранжування - з математики або іншого предмету. Але це тільки початок. Це початок, коли з усієї 300-тисячної армії випускників ми оберемо 20 талановитих", - розповів міністр.

За його словами, спочатку за ЗНО відберуть 1-2 тис. осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старт навчання в президентському Університеті майбутнього заплановано на 1 жовтня 2023 року: буде шість освітніх напрямів, - Шкарлет