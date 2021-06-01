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Шкарлет про відбір до Президентського університету майбутнього: Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення. ВIДЕО

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Відбір студентів для навчання в Президентському університеті майбутнього на першому етапі відбуватиметься за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це в програмі "Офіційна розмова" телеканалу "Дом" повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз розглядається питання про відбір талантів. Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення, поглиблених знань, креативності, здатності довести, що людина є найкращою. Це найбільший критерій. Ми будемо стартувати із ЗНО як елемента ранжування - з математики або іншого предмету. Але це тільки початок. Це початок, коли з усієї 300-тисячної армії випускників ми оберемо 20 талановитих", - розповів міністр.

За його словами, спочатку за ЗНО відберуть 1-2 тис. осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старт навчання в президентському Університеті майбутнього заплановано на 1 жовтня 2023 року: буде шість освітніх напрямів, - Шкарлет

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Телеканал "Прямий"

    Зеленський заявив про створення президентського університету у Києві. Тож ми вирішили допомогти президенту з вибором майбутнього ректора для навчального закладу. Як гадаєте, хто з цих кандидатів зміг би впоратись із такою посадою?



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  • Женя Калаш
    Воинствующие тупорылые БиоОсоби. Универов в Украине мало? Бабло скрысить и пиар Зеленскому тупому лжецу из воздуха нарисовать.
  • Шимус
    Шкарлет про відбір до Президентського університету майбутнього: Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення - Цензор.НЕТ 334 Шкарлет про відбір до Президентського університету майбутнього: Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення - Цензор.НЕТ 9226
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