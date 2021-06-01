Кількість випадків тортур у поліції знизилася, - Офіс Генпрокурора

Тортури в райвідділах поліції - це системна проблема. Однак їхня кількість значно зменшилася.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив начальник департаменту ОГП з протидії тортурам та іншим порушенням з боку правоохоронців Юрій Бєлоусов.

За його словами, кардинальних змін не відбулося.

"Водночас ми спостерігаємо певне зниження кількості таких випадків. Правоохоронці у всякому разі почали розуміти, що такі дії не залишаться безкарними. Тому я спостерігаю незначне, але зменшення", - зазначив Бєлоусов.

За весь минулий рік було зареєстровано приблизно 2200 таких кримінальних проваджень, за п'ять місяців поточного – 700. А тому, підкреслює прокурор, можна говорити, що пильна увага до цієї проблеми веде до зниження кількості випадків тортур і побиттів з боку поліцейських.

При цьому Бєлоусов звертає увагу, що тортури в райвідділах поліції – це системна проблема. Вона пов'язана з тим, що поліцейських фактично не навчають іншим ефективним методам розслідування і проведення допитів. Більше того, у правоохоронців досі відсутня єдина процедура затримання та оформлення громадян.

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