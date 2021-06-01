Чехія готує запит до РФ щодо компенсації за вибухи у Врбетіце, - глава МЗС Кулганек

Влада Чехії підготувала запит до Росії, де вимагатиме компенсації за збитки від вибухів боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. У диверсії підозрюються співробітники російської розвідки.

Про це Idnes заявив міністр закордонних справ країни Якуб Кулганек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Кулганек уточнив, що Прага чекає необхідної інформації від органів, що проводять розслідування, після чого звернеться до Москви. Очікується, що це відбудеться найближчим часом.

"Ми працюємо над цим (отриманням компенсації. - Ред.) спільно з юристами Міністерства фінансів. У нас вже готовий певний проеєт", - сказав міністр.

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Нагадаємо, влада Чехії оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. Водночас поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.