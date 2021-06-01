Зеленський призначив експосла в Туреччині Сибігу заступником голови ОП з питань зовнішньої політики

З метою активізації взаємодії між Офісом Президента, Кабінетом Міністрів і Верховною Радою в питаннях реалізації зовнішньополітичних рішень Глави держави здійснюється трансформація роботи підрозділів Офісу Президента, відповідальних за цей напрям.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП, передає Цензор.НЕТ

"На посаду заступника керівника Офісу Глави держави призначено досвідченого дипломата Андрія Сибігу. Він зосередиться на широкому спектрі питань зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Зеленський звільнив Сибігу з посади посла України в Туреччині указом від 19 травня 2021 року. Сибіга, 1975 р.н., почав дипломатичну кар'єру в МЗС у 1997 році. Працював у посольстві України в Польщі, був призначений послом України в Туреччині 23 серпня 2016 року.