Знятого з літака опозиціонера Пивоварова допитали як підозрюваного в Слідчому комітеті РФ, - координатор "Правозахисту Листівки" Буракова

Російські слідчі допитали колишнього виконавчого директора руху "Відкрита Росія (Генпрокуратура визнала однойменну британську організацію небажаною в Росії) Андрія Пивоварова як підозрюваного у кримінальній справі про здійснення діяльності організації, визнаної небажаною.

"Справу щодо Пивоварова порушено за статтею 284.1 КК РФ (здійснення діяльності на території РФ іноземною або міжнародною неурядовою організацією, щодо якої ухвалено рішення про визнання її небажаною), його допитали в СК як підозрюваного", - повідомила "Интерфаксу" юристка, координаторка "Правозахисту Листівки" Анастасія Буракова, інформує Цензор.НЕТ.

Санкція за цією статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Юристка зазначила, що в ході допиту Пивоваров скористався 51-ю статтею Конституції і не свідчив проти себе.

"Розслідуванням кримінальної справи займається Слідче управління Слідчого комітету у Краснодарському краї. Вона була порушена 29 травня", - додала юристка.

За її словами, у вівторок Пивоваров, ймовірно, буде доставлений у Краснодар, де йому пред'являть обвинувачення й оберуть запобіжний захід.

Раніше повідомлялося, що опозиціонера Пивоварова зняли з літака в Росії.

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