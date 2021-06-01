У Китаї виявили перший у світі випадок зараження новим штамом пташиного грипу

Національна комісія охорони здоров'я Китаю заявила про перший випадок зараження штамом пташиного грипу H10N3.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

Захворів 41-річний чоловік у східній провінції Китаю Цзянсу.

Його госпіталізували 28 квітня з підвищеною температурою та іншими симптомами.

28 травня йому було поставлено діагноз "пташиний грип H10N3", але не повідомляється, як ця людина була заражена вірусом.

Чоловік уже в стабільному стані і готовий до виписки з лікарні. Медичне спостереження за його близькими людьми не виявило інших випадків.

Зазначається, що H10N3 - це низькопатогенний або відносно менш небезпечний штам вірусу в домашньої птиці, і ризик його поширення у великих масштабах був дуже низьким.

У Китаї є багато різних штамів пташиного грипу, і деякі спорадично заражають людей, зазвичай тих, хто працює з домашньою птицею. Значної кількості випадків зараження пташиним грипом не було відтоді, як штам H7N9 убив майже 300 осіб протягом 2016-2017 років.

Про інші випадки зараження людей H10N3 у світі раніше не повідомлялося.

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