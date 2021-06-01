Меркель і Макрон наполягають на важливості Нормандського формату

Нормандський формат щодо врегулювання ситуації на Донбасі не залежить від подій у Білорусі, незважаючи на те, що домовленості, на основі яких ідуть переговори, називаються "мінськими".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в понеділок, 31 травня, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Я думаю, що "нормандський формат" не залежить від того, що відбувається в Білорусі. Ми засуджуємо найжорсткішим чином те, що Лукашенко робить зі своїм громадянським суспільством та опозицією, це жодним чином не відповідає нашим стандартам", - сказала вона. Німецька канцлерка додала, що "нормандський формат" має працювати надалі, попри те, що прогрес у межах цього переговорного процесу відбувається дуже важко.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон також вважає, що потрібне продовжувати шукати рішення врегулювання на Сході України через "нормандський формат".

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"У таких питаннях потрібно дивитися, чи було можливо діяти більш ефективно… Я не бачу більш ефективних способів роботи з українського питання, ніж "нормандський формат", у рамках якого в останні місяці досягнуто прогресу", - наголосив він.

За його словами, для подальшої роботи в цьому форматі "потрібні рішучість та систематична робота".

Нагадаємо, останній саміт у "нормандському форматі" відбувся у Парижі в грудні 2019 року. Було заплановано, що наступний саміт пройде навесні 2020 року, однак він упродовж року так і не відбувся. Київ сподівається, що саміт у "нормандському форматі" відбудеться цього року, повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.