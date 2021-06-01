Зеленський про небажання НАТО вступати у війну з РФ: Політичний егоїзм може привести саме до Третьої світової війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у НАТО не повинно бути позиції "подивимося" в питанні агресії РФ проти нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це глава держави заявив в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мене запитують, чи не боїмося ми отримати ПДЧ в НАТО чи бути членом Альянсу (а ви знаєте, яке ставлення Росії до цього питання), чи не боюся я, що через це почнеться війна? І те саме питають про трубу. Я просто хочу відповісти, що в нас уже є історична даність. У 2014 році – початок війни. Ми тоді не були в НАТО, у нас були прекрасні відносини з Росією, і ніхто на Донбасі не хотів від’єднуватися від України, нікому нічого не заважало. Тому я згоден, що така ймовірність ескалації є, але мені здається, що це не є для Росії причиною починати чи продовжувати військові дії ", - зазначив Зеленський.

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За словами президента, "було б круто мати як партнерів, як співвласників у ГТС України Європу і Сполучені Штати".

На слова журналіста про те, що Україна хоче бути в НАТО, але НАТО не хоче вступати у війну з Росією, тому що це гарячий конфлікт, глава держави відповів:

"Я вважаю, що це нецивілізоване, несучасне, неправильне ставлення до безпеки людства. Той політичний егоїзм, який є сьогодні через ці страхи, може призвести саме до Третьої світової війни. Не може бути такої позиції: "Подивимось". Так, ніхто не хоче, але ми вже маємо цю ситуацію. Мені здається, що це не зовсім справедливо – ми ж захищаємо, ми – безпекова стіна цієї філософії існування, європейської цивілізації, прав і свобод людини".