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До порядку денного Ради не включили постанову про ситуацію в Білорусі: це ганьба, - нардепка "Голосу" Рудик

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До порядку денного Ради не включили постанову про ситуацію в Білорусі: це ганьба, - нардепка "Голосу" Рудик
Виступаючи з парламентської трибуни, лідерка партії "Голос" Кіра Рудик обурилася відсутністю в порядку денному Верховної Ради постанови щодо ситуації в Білорусі.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Рудик назвала такий стан речей ганьбою.

"Якщо ми не хочемо прокинутися в Білорусі 2.0, де диктатор знищує права і свободи, ми повинні розвивати інститути української демократії і справедливості держави", - підкреслила нардепка.

За її словами, "Голос" вимагає негайно звільнити білоруського блогера Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" підтримає постанову щодо ситуації в Білорусі, - Корнієнко

Нагадаємо, в Раді зареєстрований проєкт постанови № 5560 про звернення до міжнародних організацій, урядів і парламентів країн світу щодо визнання режиму Лукашенка в Республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.

Топ коментарі

  • olele
    Рух Опору Капітуляції@rok_org_ua

    Партія Зеленського готує удар по мові - готуємося до мобілізації!
    1 червня #ВерховнаРада може в "турборежимі" прийняти законопроект №5554, який змінює норми закону про Мову.
    Ми закликаємо бути готовими захистити мову.
    Оперативна інформація буде на сторінці РОК у ФБ 11:00!
  • Евгений Парамонов 509e6bc8
    70% нынешней Рады это позор! В повестку дня Рады не включили постановление о ситуации в Беларуси: это позор, - нардеп "Голоса" Рудик - Цензор.НЕТ 1771
  • Александр Иовица 4c66a33e
    Зелененьким некогда, они президентский университет строят.
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