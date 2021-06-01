До порядку денного Ради не включили постанову про ситуацію в Білорусі: це ганьба, - нардепка "Голосу" Рудик
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Виступаючи з парламентської трибуни, лідерка партії "Голос" Кіра Рудик обурилася відсутністю в порядку денному Верховної Ради постанови щодо ситуації в Білорусі.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Рудик назвала такий стан речей ганьбою.
"Якщо ми не хочемо прокинутися в Білорусі 2.0, де диктатор знищує права і свободи, ми повинні розвивати інститути української демократії і справедливості держави", - підкреслила нардепка.
За її словами, "Голос" вимагає негайно звільнити білоруського блогера Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу.
Нагадаємо, в Раді зареєстрований проєкт постанови № 5560 про звернення до міжнародних організацій, урядів і парламентів країн світу щодо визнання режиму Лукашенка в Республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.