З 1 червня пенсіонерам, які працюють, перерахують пенсії, а доплату за квітень і травень вони зможуть отримати заднім числом
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
Як заявила начальник ГУ Пенсійного фонду у Києві Лариса Дзядевич, доплати за квітень і травень пенсіонери зможуть отримати заднім числом.
"Ми проводимо перерахунок пенсій тим пенсіонерам, які на 1 березня року, в який проводиться перерахунок пенсій, отримали таке право. Тобто, якщо людина після призначення пенсії пропрацювала 24 місяці або якщо період страхового стажу був меншим, але пройшло не менше 2 років", – пояснила вона.
Водночас для перерахунку пенсій звертатися до органів Пенсійного фонду особисто не доведеться.
Соцвиплати для пенсіонерів, що працюють, вираховуються за простою формулою.
Середня зарплата * трудовий (страховий) стаж * індивідуальний коефіцієнт заробітку.
Згідно з формулою, трудовий стаж рахується у відсотках (1 рік – це 1%).
Саме до цього відсотку буде зараховано весь час, який громадянин пропрацював з моменту виходу на пенсію.
На збільшення пенсії може вплинути коефіцієнт заробітку, а от якщо пенсіонер зароблятиме менше, ніж до виходу на пенсію, держава враховуватиме лише додатковий стаж.