Кабмін створив Держагентство з меліорації та рибного господарства, органу передадуть Північно-Кримський канал

В Україні офіційно створено Державне агентство з меліорації і рибного господарства.

Як повідомило Цензор.НЕТ Міністерство аграрної політики, відповідне рішення № 539 вже опубліковано на сайті Кабінету Міністрів.

"Я вбачаю у відновленні зрошення і дренажу ключовий інструмент розвитку аграрного сектору економіки та нарощування експортного потенціалу України, мінімізацію впливу клімату на процеси соціально-економічного розвитку регіонів", - зазначив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

Серед основних завдань з відновлення галузі відповідно до Стратегії зрошення і дренажу до 2030 року Лещенко назвав, зокрема, збереження і відтворення родючості ґрунтів, відновлення і збільшення площ зрошуваних земель і дренажних систем. А ще - стимулювання механізму державно-приватного партнерства, створення передумов для підвищення конкурентоспроможності національного сільськогосподарського виробництва на світовому ринку. Також поліпшення якості послуг, що надаються, і прозорість формування тарифів, модернізація і відновлення меліоративних систем (міжгосподарських і внутрішньогосподарських мереж).

За його словами, закон про об'єднання водокористувачів уже готовий до першого читання.

"Питання меліорації (читай - Північно-Кримський канал) передані Держрибагентству. Шляхом ... перейменування органу. І передачі йому повноважень Держводагентства з меліорації. З усіма наслідками, що випливають у прямому сенсі цього слова", - написав у Facebook експредставник президента в АРК Борис Бабін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін терміново готує передачу Північно-Кримського каналу з Держводагентства в Держрибагентство. Передача майна відбудеться під виглядом створення спільного органу з двох агентств, але - саме на базі Держрибагентства.

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