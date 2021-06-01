Новини

Шарій оскаржив рішення Литви про позбавлення його статусу біженця, - ЗМІ

5 41622
Шарій оскаржив рішення Литви про позбавлення його статусу біженця, - ЗМІ
Прокремлівський пропагандист Анатолій Шарій, якого в Україні розшукують за підозрою в державній зраді, оскаржив рішення Литви про позбавлення його статусу біженця.

Про це йдеться в відеоблозі редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка, передає Цензор.НЕТ.

"В останній день, який допускається литовським законом, Шарій оскаржив це рішення, і тепер попереду кілька місяців тяганини, а можливо, навіть рік з копійками", - зазначив журналіст.

За його словами, суди Литви тепер мають підтвердити, що дії міграційної служби країни щодо Шарія були коректними.

"Доведеться почекати. Рано чи пізно, я абсолютно переконаний, литовська влада переможе і у Шарія не буде статусу", - вважає Сидоренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рахунок, з якого Шарій оплачує купівлю нерухомості в Іспанії, поповнюється з Москви, - Бутусов

За його словами, позбавлення статусу біженця зробить перебування Шарія в країнах Євросоюзу нелегальним.

"Одночасно Шарія оголосили персоною нон грата в Литві. Це означає, що він не має права в'їхати на територію цієї держави, але, на жаль, може залишатися в інших країнах ЄС, поки його, скажімо, не депортують...",- пояснив Сидоренко.

У цьому контексті, за словами редактора, дуже важлива українська справа щодо Шарія. Якщо українська прокуратура зможе переконати владу країн ЄС, що розслідування має серйозне підґрунтя, фігуранта мають видати Україні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив з посиланням на джерело в правоохоронних органах, що 10 травня 2021 року Литва анулювала Шарію всі документи і оголосила його персоною нон грата. За даними джерела, Шарій найняв дорогих адвокатів, щоб оскаржити це рішення.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • акаб акабіч
    толян вчера верещал, что нечего обжаловать и это фейк)))
    и его курочки здесь кудахтали то же
  • Антон Чигур
    Петушарий, а хрена ты сбежал в Литву, а не в лаптестан??
  • Совестно за Брата
    Шарий - это самый жирный кремлевский троль! Его офис ютуба в
    РФ, который под контролем ФСБ раскрутил! Его рекоминдовали во всех
    рекомендациях и фабрика тролей повара Путина - Пригожина накручивала ему
    просмотры и комменты. Он ведет психологическую войну против населения Украины с
    целью деморализации и к склонению к прекращению сопротивления армии противника.
    Психологические операции проводятся при помощи СМИ при подготовке к введению
    войск на территорию противника, чтобы те не сопротивлялись. Шарий - это
    работник спецслужб РФ по информационной войне!... 14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
    восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
    отмазали…

    Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране НАТО/ЕС при
    этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была членом
    НАТО/ЕС... вата что взять
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини