На фракції "СН" не розглядали постанову щодо ситуації в Білорусі: Україна не повинна втручатися в справи сусідів, - нардеп Гетманцев
Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Гетманцев підкреслив, що Україна не повинна втручатися в справи сусідніх країн, а займатися своїми питаннями.
Він розповів, що постанова вже зареєстрована представниками всіх фракцій.
"На нашу фракцію не виносилася ця постанова. Ми не голосували. Тому будемо визначатися в залі", - підкреслив "слуга народу".
Раніше стало відомо, що до порядку денного Ради не включили постанову про ситуацію в Білорусі.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.