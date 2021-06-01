На фракції "СН" не розглядали постанову щодо ситуації в Білорусі: Україна не повинна втручатися в справи сусідів, - нардеп Гетманцев

Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев не знає, коли на розгляд парламенту буде винесено постанову щодо ситуації Білорусі.

Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Гетманцев підкреслив, що Україна не повинна втручатися в справи сусідніх країн, а займатися своїми питаннями.

Він розповів, що постанова вже зареєстрована представниками всіх фракцій.

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"На нашу фракцію не виносилася ця постанова. Ми не голосували. Тому будемо визначатися в залі", - підкреслив "слуга народу".

Раніше стало відомо, що до порядку денного Ради не включили постанову про ситуацію в Білорусі.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.