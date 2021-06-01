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Україна може забезпечити до 400 тис. вакцинацій від коронавірусу на тиждень, - заступник голови ОП Тимошенко

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Україна може забезпечити до 400 тис. вакцинацій від коронавірусу на тиждень, - заступник голови ОП Тимошенко
Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що Україна готова забезпечити до 400 тис. вакцинацій від COVID-19 на тиждень.

Про це заступник голови ОП розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"На цей момент, ми розуміємо, що за тиждень ми можемо забезпечити до 400 тисяч вакцинацій. Ми прискорюємо темпи поставок, система готова", - зазначив Тимошенко.

У той же час, за словами заступника голови ОП, реальні темпи вакцинації будуть залежати від обсягів і графіка поставки вакцин.

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"Все буде залежати від кількості вакцин, яка до нас приїде. Якщо до нас приїде більше вакцин, ми зможемо це забезпечити. Проблеми вакцинації немає. Ми підготувалися. Далі питання поставок. Це ж не питання тільки України, дефіцит вакцини є скрізь", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв, що за літо в країні провакцинують від коронавірусу 5 млн українців.

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Топ коментарі

  • Привет
    😁 та не мелочитесь уже...400 тысяч в день...или даже в час...
  • vujko
    Болтунннннннннн!!!!!!!!!!!!
  • Василий Сантадок
    5 млн/минуту - план партии един
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