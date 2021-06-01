Фінансовий комітет ВР затвердив Рубаненко і Шевченко в комісію з відбору директора Бюро економічної безпеки

Комітет ВРУ з питань фінансів затвердив дві кандидатури до конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це в інтерв'ю журналістам у ВРУ сказав народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Вони не є колишніми представниками податкової міліції. Це Людмила Рубаненко - дуже відома людина в аудиті ... Ми керувалися логікою, що одна людина має добре розбиратися в податковому праві, в бухгалтерському обліку та аудиті, а друга людина має бути адвокатом, який розбирається в кримінальному процесі. Галина Шевченко - адвокат з великим стажем. Тому обрали цих кандидатів", - зазначив нардеп.

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За його словами, від парламенту буде три кандидати: два від фінансового комітету і один від правоохоронного.

Гетманцев розповів, що загалом буде 9 учасників комісії: 3 від РНБО, 3 від ВРУ та 3 від Кабміну.

"Як тільки ця комісія буде створена, буде оголошено конкурс", - додав він.

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Депутат також наголосив, що в конкурсі на директора БЕБ може взяти участь кожен охочий, бо тут немає жодних обмежень.