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Практика призначення бізнесменів главами місцевих адміністрацій загалом закінчилася, - заступник голови ОП Тимошенко

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Практика призначення бізнесменів главами місцевих адміністрацій загалом закінчилася, - заступник голови ОП Тимошенко
В Офісі Президента "в цілому" відмовилися від практики призначення бізнесменів на посади голів обласних адміністрацій.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"У більшості випадків не хочеться призначати таких людей, бо на їхніх бізнес-територіях є якісь свої інтереси, і не хочеться, щоб ці інтереси стали попереду інтересів держави. На рівні Офісу Президента в цілому практика з бізнесменами закінчилася. Тепер це бюрократи, політики, управлінці, виконавча влада", - сказав він.

Він нагадав, що останнім часом змінили велику кількість глав адміністрацій, зазначивши, що "десь, не сперечаюся, промахнулися".

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Топ коментарі

  • Welle
    Да, теперь назначают кумовьев, жен...
  • асфальт
    Ага,артистами началась,те которые муж жены.
  • Александр Лихошва
    Теперь назначают пешек бизнесменов , и если что, пешку нах с поля, а бизнесмен чистенький , отличная партия ))))
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