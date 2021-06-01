Українська державіакомпанія забезпечуватиме як внутрішні, так і міжнародні рейси на далекі дистанції, - заступник голови ОП Тимошенко

Українська державна авіакомпанія, створення якої заплановане на найближчий рік, забезпечуватиме як внутрішні, так і міжнародні рейси, зокрема на далекі дистанції.

"Державна авіакомпанія має забезпечити регіональне сполучення для стикових із Києвом, саме тому ми і почали розвивати аеропорти в регіонах. Це також рейси в Європу, трансатлантичні рейси і далекомагістральні - Китай, Азія", - заявив заступник Глави Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Він також повідомив, що переговори про створення внутрішньої авіакомпанії вже тривають і з закордонними лідерами авіагалузі, і з українськими фахівцями.

"Ми хочемо запустити на регіональні та ближні країни Ан-148. Дальнє сполучення - за допомогою лізингу Boeing або Airbus. Вже є реальні прорахунки, зокрема її (державіакомпанії. - Ред.) прибутковості. До наших планів не входить щорічне дотування цієї компанії, вона має приносити дохід", - наголосив заступник голови Офісу Президента.

Він також зазначив, що в разі, коли громадяни України перебувають в іншій країні - як у ситуації з COVID-19 - і не можуть її залишити, ця авіакомпанія здійснюватиме їхнє повернення додому.

"Крім того, припинення повітряного транзиту через Білорусь потенційно може збільшити наші доходи. Це, до речі, стосується і наземного транзиту. У нашого податкового і транспортного комітетів ВР є ідеї щодо впровадження зборів із транзитного транспорту, що дало б можливість нам заробити", - заявив Тимошенко.

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