Асоціація міст України виступила проти двох законопроєктів Ради про забудову

Члени правління Асоціації міст України 22 квітня одноголосно ухвалили рішення, в якому висловлено позицію категоричної непідтримки законопроєктів №4561 і №4562 як таких, які шкодять місцевому самоврядуванню і не забезпечують досягнення поставленої мети.

Про це повідомила пресслужба АМУ в листі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

На думку АМУ, ухвалення законопроєкту №4561 призведе до монополізації Міністерства культури та інформаційної політики у сфері охорони культурної спадщини. Асоціація наголошує, що у будь-якій країні світу така практика відсутня.

"Дії Мінкульту є безвідповідальними і такими, що шкодять громадам. Усі будівлі неналежної якості були зведені саме з дозволу Мінкультури. Окрім того, Міністерство взяло за практику затягувати надання статусів пам'яток історичним будівлям, а це загрожує знищенням цих об'єктів.

Реалізація законопроєктів №4561 та №4562 жодним чином не посилить захист пам’яток національного та місцевого значення; не забезпечить вжиття правових заходів для охорони архітектурної спадщини, передбачених Конвенцією про охорону архітектурної спадщини Європи, якою охорона архітектурної спадщини визначена одною з головних цілей планування забудови міської та сільської територій.

Окрім того, законопроєкт №4561 не враховує принципи місцевого самоврядування, власну компетенцію місцевого самоврядування, курсу держави на децентралізацію повноважень органів виконавчої влади. Прийняття законопроєктів №4561 та №4562 значно ускладнить проведення перевірок об’єктів культурної спадщини, припинення незаконних робіт на них та застосування до порушників штрафних санкцій", - йдеться в листі.

Також дивіться: "Ні - руйнуванню історичного Києва!": активісти протестують проти забудови маєтку 19 століття в центрі столиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

АМУ – всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, що представляє позицію та захищає інтереси місцевого самоврядування. Створена 1992 року за ініціативи міських голів.

До складу Асоціації входить понад 900 територіальних громад. Головою АМУ є мер Києва Віталій Кличко.

27 травня повідомлялося, що Мінкультури разом з низкою ОДА, представниками місцевої влади просять народних депутатів невідкладно розглянути законопроєкти щодо протидії хаотичній забудові. Зазначається, що мета законопроєктів, зокрема, запровадити кримінальну та посилити адміністративну відповідальність за злочини в сфері охорони культурної спадщини, підвищити штрафи за руйнування і знищення пам'ятників культури і створити відкритий реєстр нерухомої культурної спадщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стаховський про проєкт забудови стадіону "Наука" в Києві, за яким майданчики нібито збережуть: Зруйновані тенісні корти на "Олімпійському" теж обіцяли відновити