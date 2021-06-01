Майбутній мер Харкова має бути проукраїнським, щоб не було навіть натяку в бік федералізації, - заступник голови ОП Тимошенко
2 38460
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко вважає, що майбутній мер Харкова має після свого обрання проводити проукраїнську державну політику.
Про це Тимошенко заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Зацікавленість Офісу Президента в тому, щоб мер, якого оберуть харків'яни, був проукраїнським, проповідував українську державну політику, щоб там навіть не було натяку в бік федералізації", - зазначив заступник голови ОП.
Крім того, за словами Тимошенка, не варто забувати, що Харкові є кордон з Російською Федерацією і в безпосередній близькості - зона конфлікту.
Нагадаємо, 24 лютого 2021 року Харківська міська рада на сесії ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса, який помер 16 грудня 2020 року. 3 березня 2021 року міська влада Харкова надала до Верховної Ради документи для призначення позачергових виборів мера.