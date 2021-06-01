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Майбутній мер Харкова має бути проукраїнським, щоб не було навіть натяку в бік федералізації, - заступник голови ОП Тимошенко

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Майбутній мер Харкова має бути проукраїнським, щоб не було навіть натяку в бік федералізації, - заступник голови ОП Тимошенко
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко вважає, що майбутній мер Харкова має після свого обрання проводити проукраїнську державну політику.

Про це Тимошенко заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Зацікавленість Офісу Президента в тому, щоб мер, якого оберуть харків'яни, був проукраїнським, проповідував українську державну політику, щоб там навіть не було натяку в бік федералізації", - зазначив заступник голови ОП.

Крім того, за словами Тимошенка, не варто забувати, що Харкові є кордон з Російською Федерацією і в безпосередній близькості - зона конфлікту.

Нагадаємо, 24 лютого 2021 року Харківська міська рада на сесії ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса, який помер 16 грудня 2020 року. 3 березня 2021 року міська влада Харкова надала до Верховної Ради документи для призначення позачергових виборів мера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада призначила позачергові вибори мера Харкова на 31 жовтня

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Топ коментарі

  • Nickol Nickols
    Какой глупец в годы семилетней войны рядом с фронтом предлагает выборы МЭРа,,в таких городах нужно назначать Военного коменданта города Харькова с Киева., чтобы было потом спросить кто сдал город Харьков Московии Будущий мэр Харькова должен быть проукраинским, чтобы даже не было намека в сторону федерализации, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7571
  • Підлога Маккартні
    Предлагаю Добкина младшего. Он тоже наркоман как наш зе. Хуже не будет!!!
    Будущий мэр Харькова должен быть проукраинским, чтобы даже не было намека в сторону федерализации, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5006
  • Garry Grant
    Харьковские ватаноиды так не думают. Понавыбирают всякую прокацапскую шлое..нь,а потом-"Украина винавата". Тьфу.
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