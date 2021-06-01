Рада призначила Рубаненко і Шевченко в комісію з відбору директора Бюро економічної безпеки

Верховна Рада визначила двох з трьох представників за своєю квотою в конкурсну комісію з відбору кандидата на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).