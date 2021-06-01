Луценко запрошує Єрмака і Подоляка на своє токшоу, щоб обговорити стенограму розмови глави ОП з Джуліані, - Сарган

Під час програми обговорюватиметься стенограма розмови адвоката експрезидента США Д. Трампа Рудольфа Джуліані і глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прессекретар Луценка Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

"Автор та ведучий токшоу "Прямим текстом з Юрієм Луценком" після ознайомлення із заявою радника голови Офісу президента Михайла Подоляка щодо "розслідування втручання України в президентські вибори в США і ймовірну причетність до цього колишнього генерального прокурора Юрія Луценка" люб’язно запрошує голову ОП А. Єрмака та радника голови ОП М. Подоляка до участі в програмі в прямому ефірі", - зазначає Сарган.

Зокрема, за її словами, автор пропонує гостям обговорити стенограму розмови адвоката експрезидента США Д. Трампа Рудольфа Джуліані та Андрія Єрмака.

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"Стенограма розмови викликала великий інтерес в США, проте лишилася майже непоміченою в Україні. Тому автор запрошує А. Єрмака та його радника М. Подоляка поговорити не лише про тісні контакти із Джуліані, а й про заяви Президента Зеленського, "які могли б допомогти Трампу переобратися на другий президентський термін"", - відзначає вона.

"Розуміючи завантаженість голови Офісу Президента, пропонуємо взяти участь в програмі 3 або 10 червня поточного року", - резюмувала Сарган.