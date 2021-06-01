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Білоруський журналіст Дмитро Руто затриманий за біло-червоний футбольний шарф в автомобілі

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Білоруський журналіст Дмитро Руто затриманий за біло-червоний футбольний шарф в автомобілі
Сьогодні вранці, 1 червня, в Мінську затримали журналіста Tribuna.com Дмитра Руто. Його звинувачують в незаконному пікетуванні.

Підставою для затримання став футбольний шарф в авто Дмитра, на якому наявні білі і червоні кольори, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tribuna.com.

Журналіста звинувачують в незаконному пікетуванні за статтею 24.23 кодексу про адміністративні правопорушення (Порушення порядку організації або проведення масових заходів). Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або арешту.

Журналіст доставлений у Жовтневе РВВС Мінська, складається протокол.

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Топ коментарі

  • Andrew Makarov
    Надо туда московский Спартак послать. Пусть их там повяжут...
  • Сергей Середа
    белорусы не довели революцию до конца.
    Теперь их будут уничтожать по одному.
  • Яр Холодний
    "Дыбил" - це той, хто не зрозумів, що я написав, і накарябав свій пост з помилками... Не "дыбил", а "дебил", "батраче лахтинський"...
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