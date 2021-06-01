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Фахівці виділили 12 симптомів "тривалого COVID-19", у разі виявлення яких потрібно звертатися до лікаря

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Фахівці виділили 12 симптомів "тривалого COVID-19", у разі виявлення яких потрібно звертатися до лікаря
Після перенесення коронавірусу у деяких людей тривалий час можуть спостерігатися симптоми хвороби або ж реакції організму. Фахівці називають їх ознаками "тривалого COVID-19", хоча поки не можуть точно сказати: їх викликає сам вірус або ж стрес, спровокований хворобою чи пандемією загалом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

Є низка симптомів, після виявлення яких потрібно звертатися до лікаря.

"Люди можуть тривалий час страждати від коронавірусу і не знати про це, тому що вони не отримали знань, щоб ідентифікувати себе як людей, які страждають на це захворювання", – сказала пульмонолог COVID-клініки Медичного коледжу Бейлора (США) Фідаа Шаїб.

За словами фахівчині, у людей можуть бути найрізноманітніші ознаки хвороби. Вони можуть спостерігатися до пів року після перенесення коронавірусу. ЗМІ опублікували найпоширеніші з них, які найчастіше траплялися в людей.

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Симптоми "тривалого COVID-19":

  • мозковий туман;
  • втома;
  • проблеми зі сном;
  • задишка і безперервний кашель;
  • проблеми з серцем і серцево-судинною системою (нерегулярне серцебиття, тромби, міокардит, запалення серцевого м’яза);
  • неврологічні симптоми та психічні захворювання (тривожність та емоційні розлади, депресія);
  • втрата нюху;
  • кишкові симптоми (втрата апетиту, діарея);
  • шкірні висипання та випадання волосся;
  • тиск у грудях, болі у суглобах і м’язах;
  • цукровий діабет;
  • захворювання нирок.

Якщо у людини фіксуються подібні проблеми зі здоров’ям після коронавірусу, необхідно обговорити їх з лікарем. Це допоможе уникнути ускладнень.

Як повідомлялося раніше, серед найпоширеніших симптомів коронавірусу - підвищення температури, сухий кашель і утруднене дихання.

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