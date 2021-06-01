У кожному обласному центрі створять багатопрофільну лікарню з можливістю трансплантації органів, - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів про запуск в рамках "Великого будівництва" проєкту зі створення в кожному обласному центрі України системи обласних багатопрофільних лікарень з можливістю проведення операцій з трансплантації органів.

"Ми починаємо проєкт. Це система обласних багатопрофільних лікарень в кожному обласному центрі, відповідно, по дві лікарні: обласна дитяча, обласна доросла і багатопрофільна", - сказав Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він також додав, що "будівельні роботи в лікарнях, де сьогодні вже проводяться операції з пересадки органів, завершені на 99%, проте не на всі об'єкти поки доїхала спеціальна техніка".

Крім того, за словами Тимошенка, президент Володимир Зеленський поставив завдання до Дня незалежності України доставити техніку і повністю укомплектувати будівлю дитячої лікарні "Охматдит" (Київ).

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