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Вакцинація працівників освіти може стати обов'язковою, як допуск до професії, - Шкарлет

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Вакцинація працівників освіти може стати обов'язковою, як допуск до професії, - Шкарлет
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет допускає введення в майбутньому обов'язкової вакцинації для працівників освіти як допуску до професії.

Про це він заявив на пресконференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У рамках подальшого життя ми все одно будемо розглядати: як у кухарів є обов'язкові вимоги про наявність санітарної книжки або інші додаткові елементи допуску до професії. Можливо, якщо дійсно невакцинована людина, як сьогодні в Європу тільки вакцинованих на відпочинок пускають. Це дуже важливо - дуже велика аудиторія, яка може давати небезпеку. Можливо, як допуск до професії, буде обов'язковий елемент вакцинації", - сказав Шкарлет.

У той же час міністр зазначив, що є люди, які мають протипоказання до вакцинації.

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Топ коментарі

  • Женя Калаш
    Да ты шо?! Это такое в Конституции написано? Шариковы-Швондеры во власти, тупорылые инфузории.....
  • 5 копійок
    Ти спочатку дай їм обіцяну зарплату в 4 тищі долярів.
  • Борис Фесенко
    Вакцинировать ссуку спутником пять ...раз!!!!!
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