З 1 червня заборонено рух вантажівок дорогами загального користування за температури вище 28 градусів, - "Укравтодор"

З 1 червня почала діяти тимчасова заборона на проїзд вантажівок дорогами державного значення за температури вище 28 градусів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору".

Так, заборона стосується транспортних засобів, фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Виняток лише для вантажівок, які здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Рух будуть обмежувати в денний час доби за температурних показників повітря вище 28 градусів за Цельсієм.

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Водіям вантажівок рекомендують перечекати спекотний період можна на майданчиках для тимчасової стоянки транспортних засобів в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Згідно з чинним законодавством, дотримання водіями вантажних засобів сезонних обмежень та вагових параметрів перевіряють територіальні підрозділи Укртрансбезпеки та обласні підрозділи Національної поліції України.