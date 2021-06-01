З 1 червня заборонено рух вантажівок дорогами загального користування за температури вище 28 градусів, - "Укравтодор"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору".
Так, заборона стосується транспортних засобів, фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Виняток лише для вантажівок, які здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
Рух будуть обмежувати в денний час доби за температурних показників повітря вище 28 градусів за Цельсієм.
Водіям вантажівок рекомендують перечекати спекотний період можна на майданчиках для тимчасової стоянки транспортних засобів в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.
Згідно з чинним законодавством, дотримання водіями вантажних засобів сезонних обмежень та вагових параметрів перевіряють територіальні підрозділи Укртрансбезпеки та обласні підрозділи Національної поліції України.