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Жодне дерево не буде знищено під час будівництва "Президентського університету" на ВДНХ, - Шкарлет

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Жодне дерево не буде знищено під час будівництва "Президентського університету" на ВДНХ, - Шкарлет
На будівництві "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) не буде знищено жодного дерева.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет на пресконференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ніякої забудови парку там немає, жодне дерево не знищується", - сказав він.

Міністр підкреслив, що будівництво нового вишу повністю вписується в концепцію розвитку ВДНГ.

Як повідомлялося, 31 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського Університету інформаційної та кібербезпеки.

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Топ коментарі

  • Александр Иовица 4c66a33e
    Деревья пилить не будут, ЗЕбилы не лесорубы, они распилят смету в 7,2 миллиарда гривен. А волонтеры, как и прежде, будут побираться по сайтам на нужды армии. Ковид-фонд уже потратили, придумали новую аферу.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Ківа-могилянська академія". (с)
  • Яр Холодний
    - Ни одно дерево не будет уничтожено при строительстве президентского Университета будущего на ВДНХ, - Шкарлет.

    - А скільки "дубів" буде вирощено в його стінах!!! І вони будуть "впарювать" нам "липу"...
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