Путін обговорював з Меркель і Макроном зустріч глав МЗС у Нормандському форматі, дата не визначена, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін обговорював у телефонних розмовах з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером ФРН Ангелою Меркель можливість організації зустрічі на рівні глав МЗС у Нормандському форматі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"У ході телефонних розмов Путіна і з Макроном, і з Меркель неодноразово наголошувалося на необхідності активізації роботи і проведення зустрічі на рівні міністрів закордонних справ. І принципово різні сторони з цим згодні. Але поки дата не визначена", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що домовився зі своїми українським і російським колегами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним про проведення зустрічі в Нормандському форматі на рівні глав МЗС.

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