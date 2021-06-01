РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, повідомив про майбутні постачання Мінську сучасного російського озброєння.

Росія поставить до Білорусі сучасне озброєння. Про це Лукашенко розповів сьогодні на нараді з питань білорусько-російського співробітництва, коментуючи підсумки переговорів у Сочі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "СБ. Беларусь сегодня".

За словами Лукашенка, одна з тем стосувалася кооперації у військово-промисловому комплексі, в тому числі поставок сучасного озброєння в Білорусь. На яких умовах це буде зроблено - ще належить визначитися, уточнив він.

При цьому Лукашенко звернув увагу, що "ніяких обговорень у плані перекидання збройних сил Росії на постійній основі, створення якихось баз - про це навіть не йшлося".

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"І це нам не потрібно. Тому що за нашою концепцією військової безпеки Союзної держави в цьому поки немає ніякої необхідності. Буде якась настороженість, будемо ми бачити активізацію в НАТО, аж до військового конфлікту, протягом доби (бази у нас, аеродроми та інше визначені) російські підрозділи і війська будуть перекинуті в Білорусь", - зазначив він.

Крім цього, дотримуючись лінії російської пропаганди, Лукашенко звинуватив Захід і НАТО в загостренні ситуації.

"Хоча на Заході ці мерзотники не мають права нам дорікати щодо баз Росії, Китаю або ще когось. Чого нам дорікати? Ви ж підтягуєте і створюєте бази в Польщі. У себе колоду в оці не бачать, а нас починають мочити в усіх напрямках: "Ах, Білорусь стає країною, куди іноземні війська підтягуються ..." Ви на себе подивіться", - обурився диктатор.