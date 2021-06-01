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Кількість абітурієнтів з тимчасово окупованих територій щороку зростає, - Шкарлет

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Кількість абітурієнтів з тимчасово окупованих територій щороку зростає, - Шкарлет
Щороку кількість вступників до українських вишів з тимчасово окупованих територій зростає.

Про це на пресконференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука" повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В минулому році це було дві тисячі (вступників в українські виші з тимчасово окупованих територій — ред.), але з року в рік усе більше", - зазначив Шкарлет.

Він нагадав, що абітурієнти з тимчасово окупованих територій, які хочуть вступити в українські заклади освіти, можуть звернутися до одного з центрів "Крим-Україна", "Донбас-Україна", які працюватимуть з 7 червня до 24 вересня 2021 року.

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Також Шкарлет зауважив, що долучитися до навчання за українськими програмами школярі з тимчасово окупованих територій можуть за допомогою Всеукраїнської школи онлайн. "Ми запустили Всеукраїнську школу онлайн, якою сьогодні користуються більше 110 країн світу, в тому числі і діти, і вчителі з тимчасово окупованих територій", - сказав Шкарлет.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    А после окончания учебных заведений они вернутся в дыру, будут дальше ненавидеть Украину и стрелять в наших воинов...
  • Vladimir T fd7dc273
    Это недоразумение на должности министра, даже не понимает что эта его парадная статистика говорит о полном отсутствии адекватной политики по отношению к оккупированным территориям!
  • Mary Koval
    мы счастливы! бесплатно выучить детей, папки которых сидят в окопах, мамки ненавидят украинцев. Потом те детки вернутся домой, запишут рлик как они ненавидят нас. Год назад "республики" показали интервью с 3-мя "нашими детьми с оккупированных территорий", которые закончили в Харькове университет Державної служби України з надзвичайних ситуаций и благополучно приступили к несению службы в ДНР. И все это за наши деньги.
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