Кількість абітурієнтів з тимчасово окупованих територій щороку зростає, - Шкарлет
Про це на пресконференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука" повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"В минулому році це було дві тисячі (вступників в українські виші з тимчасово окупованих територій — ред.), але з року в рік усе більше", - зазначив Шкарлет.
Він нагадав, що абітурієнти з тимчасово окупованих територій, які хочуть вступити в українські заклади освіти, можуть звернутися до одного з центрів "Крим-Україна", "Донбас-Україна", які працюватимуть з 7 червня до 24 вересня 2021 року.
Також Шкарлет зауважив, що долучитися до навчання за українськими програмами школярі з тимчасово окупованих територій можуть за допомогою Всеукраїнської школи онлайн. "Ми запустили Всеукраїнську школу онлайн, якою сьогодні користуються більше 110 країн світу, в тому числі і діти, і вчителі з тимчасово окупованих територій", - сказав Шкарлет.