Неліквідація ОАСК - це відповідальність Зеленського, ОП мусить пояснити "слугам народу" критичність ухвалення цього рішення, - Шабунін

Профільний комітет Ради повинен розглянути законопроєкт президента про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва вже завтра, щоб встигнути ліквідувати суд до кінця парламентської сесії.

Про це в Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Рада проголосувала включення до порядку сесії законопроєкту №5369 про ліквідацію ОАСК. ... Щоб встигнути ліквідувати ОАСК до кінця сесії, профільний комітет Ради (Костіна) повинен розглянути законопроєкт президента вже завтра", - йдеться в повідомленні.

За словами глави ЦПК, депутатам пропонують гроші за порятунок ОАСК.

"Їм достатньо пропустити комітет чи утриматися при голосуванні. Вовк пропонує депутатам прикритися фейковим конфліктом інтересів. Для цього вони мають звернутися в ОАСК з будь-яким позовом. На найближчому комітеті побачимо, хто саме з депутатів облизав руки голові ОАСКу. Головне, щоб не Андрій Костін, тому що це - єдина причина, щоб "забути" поставити це питання до порядку денного комітету", - додав Шабунін.

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Глава ЦПК зазначив, що в цьому комітеті Ради у "Слуг народу" - арифметична більшість, голова комітету (Андрій Костін) - теж від фракції монобільшості.

"А це значить, що НЕ ліквідація ОАСК - відповідальність президента. Безвідносно того, хто саме з його депів взяв/не взяв гроші Вовка. Якщо Зеленський правда хоче ліквідувати ОАСК, я б попросив його офіс прямо зараз пояснити Костіну критичність завтрашнього комітету. Законопроект потрібно голосувати одразу в першому читанні та в цілому. Інакше ліквідація ОАСКу перейде на осінь, а значить просто захлинеться. В такому випадку Костін перетворить Зеленського в Ющенка, який теж голосно заявив про ліквідацію ОАСК, але не спромігся довести її до кінця", - підсумував Шабунін.

Як повідомлялося, 13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва" (ОАСК). Цей законопроєкт передбачає створення Київського міського окружного адмінсуду.