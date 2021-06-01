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У травні Росія перекинула в ОРДЛО нові партії озброєння й боєприпасів, - розвідка

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У травні Росія перекинула в ОРДЛО нові партії озброєння й боєприпасів, - розвідка
Росія продовжує посилювати бойові можливості з'єднань і частин 1 та 2 армійських корпусів на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР

Так, за даними української розвідки, протягом травня через неконтрольовані ділянки державного кордону України з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях були завезені нові партії озброєння - зокрема артилерійське та стрілецьке - та боєприпаси російського виробництва.

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Топ коментарі

  • Nickol Nickols
    А заминировать дистанционно можно неконтролируемый участок границы или слабо? ,перед этим можно нанести ракетные удары на эти участки границы
  • tom peter
    Треба вдень і вночі виробляти снаряди, ПТУРи, копати укріплення, вивчати тактику міських боїв, облаштовувати дахи, підвали. Напад буде точно
  • Денис Фомин 39c8c642
    а так же оккупанты РФ прислали большую партию снайперских винтовок на Донбасс ...будут отстреливать ВСУ как мишени или как куропаток....
    То есть оккупанты..российские снайпера теперь будут пировать.


    мудило Зеленский и Ермак же запретил снайперов у ВСУ и развед беспилотники.
    Следовательно, ВСУ не могут использоваться дроны, теперь не узнать о том, что враг построил новый блиндаж или прокопал новый окоп, а снайперы не смогут прикрывать наши позиции. У травні Росія перекинула в ОРДЛО нові партії озброєння й боєприпасів, - розвідка - Цензор.НЕТ 9543
    агрессор оккупант РФ...Московская сторона однозначно будет нарушать договоренности и о прекращении огня, и нарушала всегда и будет нарушать.

    Все предыдущие «прекращения огня» от Зеленского и «разведение» заканчивались для украинцев трагически. Это и рост количества обстрелов, и большое количество погибших.
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