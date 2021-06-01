У травні Росія перекинула в ОРДЛО нові партії озброєння й боєприпасів, - розвідка

Росія продовжує посилювати бойові можливості з'єднань і частин 1 та 2 армійських корпусів на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР

Так, за даними української розвідки, протягом травня через неконтрольовані ділянки державного кордону України з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях були завезені нові партії озброєння - зокрема артилерійське та стрілецьке - та боєприпаси російського виробництва.

Читайте також: Російські найманці обстріляли Піски зі стрілецької зброї