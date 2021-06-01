Пацієнтів не мають "виписувати" з лікарень через закриття COVID-відділень, - МОЗ

Деякі лікарні України згортають ковідні відділення через зниження захворюваності на коронавірус. Однак вони не мають "виписувати" пацієнтів, яких не долікували від COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз в Україні відбувається суттєве зниження захворюваності на COVID-19 і через брак пацієнтів деякі лікарні згортають ковідні відділення. Попри це, жоден пацієнт - зараз або в майбутньому - не залишиться без допомоги. Нікого не мають "виписувати", не долікувавши, через закриття ковідного відділення: хворих пацієнтів мають долікувати в ньому або перевести до іншої лікарні", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що якщо лікарня перестає надавати стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19, місцева влада має подбати про те, щоби ці пацієнти могли завершити лікування в цьому закладі або були переведені до іншого.

"По-перше, НСЗУ, Національна служба здоров'я України, фінансує ведення та лікування всіх випадків COVID-19. По-друге, і МОЗ, і Нацслужба здоров’я готові допомогти представникам місцевої влади в налагодженні нових маршрутів пацієнтів та надати всі необхідні для цього дані та експертизу", - додали в міністерстві.

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