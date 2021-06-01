Торік в Україні 2 208 дітей отримали вирок суду, з них 259 були засуджені до позбавлення волі

В Україні протягом останніх 5 років близько 300 дітей щорічно засуджуються до позбавлення волі.

Про це сказала представник Уповноваженого з дотримання прав дитини та сім’ї Аксана Філіпішина під час онлайн-презентації результатів моніторингу судових процесів "Стандарти правосуддя, дружнього до дитини, та їх втілення в Україні (кримінальний аспект)", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Торік в судах розглядалися 6 377 справ, де були присутні діти в якості або підозрюваних, або жертв. Розглянуто 3094 справи, і засуджено було 2208 дітей. З них 259 дітей були засуджені до позбавлення волі. Хочу сказати, що ця цифра в останні роки є доволі стабільною. Близько 300 дітей щороку за останні близько років 5 засуджуються до позбавлення волі", - розповіла Філіпішина.

Водночас вона зазначила, що минулого року понад 5 тисяч українських дітей офіційно визнані такими, що постраждали від кримінальних правопорушень, за її словами, торік суди розглянули справи стосовно півтори тисячі дітей, які стали потерпілими від кримінальних правопорушень.

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"На превеликий жаль, моніторинг засвідчив, що неможливо виокремити статистику, яка кількість дітей як свідків проходила по кримінальному процесу і відсутня статистика стосовно участі дітей у справах про адміністративні правопорушення", - додала Філіпішина.