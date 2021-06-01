Новини • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас

Російські окупанти мінують місцевість уздовж лінії зіткнення забороненими мінами без функції самоліквідації, - розвідка

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Російські окупанти мінують місцевість уздовж лінії зіткнення забороненими мінами без функції самоліквідації, - розвідка
Російські окупанти продовжують підготовку найманців для укомплектування своїх підрозділів і мінують прилеглі до лінії зіткнення території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР

За даними української розвідки, під керівництвом військових інструкторів ЗС РФ проводилась підготовка найманців для комплектування розвідувально-диверсійних груп, снайперських та саперних підрозділів.

Крім того, окупанти здійснювали мінування прилеглої до лінії зіткнення території мінами російського виробництва, які заборонені міжнародними Конвенціями, зокрема зразками, у яких відсутня функція самоліквідації. Це створює додаткову небезпеку для цивільного населення.

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Топ коментарі

  • Leonid a8468b24
    А бубокчка фотки зі спортзалу постить, зараз прокачає пупік і розмінувати піде певне?
  • olele
    "Война XXI века- это ведь не бомбежка городов, это - бомбежка мозгов. Я не устаю повторять: у Сталина не было интернета, у Гитлера не было телевидения, давайте об этом не забывать. Сегодняшние кандидаты в диктаторы и во властители Вселенной оснащены таким инструментарием обработки мозгов, который теоретически очень и очень способен удешевить расходы на убийства, на уничтожение. ...
    Вот это «уничтожение живой силы противника» сегодня в принципе осуществляется другими путями. То есть можно это делать средствами информационными, средствами гибридной войны. Во всяком случае, можно влиять исподволь на сознание, на массовое сознание регионов и целых стран, и нет необходимости бомбить город, можно инсталлировать в сознании жителей города ту картину мира, при которой они сами вынесут захватчику ключи от города и будут ассистировать при собственном убийстве, до последнего момента не понимая, что происходит.

    Так, как во многом видно на примере сегодняшнего Крыма, где только сейчас та часть населения, которая слушала все эти годы русскую пропаганду, которая «бегала» на референдум, как говорят у нас, только сейчас она начинает просыпаться и осознавать, что ее вынудили стать собственным могильщиком, с ней сыграли в очень жесткую, немножко сатанинскую, что называется, игру «развести лоха», когда люди становятся авторами собственных похорон. В какой-то степени эта же попытка была предпринята в Донбассе с несколько меньшим успехом, с большим международным резонансом. XXI век - это другая война, это бомбежка мозгов". - https://www.svoboda.org/a/28812742.html
  • serh
    А мы их абитуриентов принимаем в вузы...Бггг...
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