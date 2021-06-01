Зміна позиції Байдена щодо "Північного потоку-2" була несподіванкою, - Дуда
Про це заявив Президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Питання Nord Stream 2 – це не лише справа, яка стосується Польщі. Варто пам’ятати про рішучий спротив Словаччини, про дуже рішучий спротив України. Це, насамперед, їхнім інтересам шкодить будівництво Nord Stream 2, а також ставить величезне запитання щодо енергетичного суверенітету багатьох країн ЄС, оскільки сильно зміцнює і монополізує позицію російського постачальника газу", - зазначив Дуда.
Він констатував що зміна рішення Президента США Джо Байдена у справі Nord Stream 2 була несподіваною для нього.
"Справді, визнаю, що раптова зміна позиції, зокрема і з боку Президента Байдена, була несподіваною, оскільки до недавнього часу президент мав іншу думку щодо Nord Stream 2", - підкреслив Дуда.
Він наголосив, що реалізація цього проєкту - в інтересах Росії та Німеччини, але загалом шкодить інтересам ЄС
За його словами, Польща готова до такої ситуації, а тому послідовно реалізовує плани диверсифікації джерел енергопостачання.
Зокрема, Польща розбудовує газопорт в м. Свіноуйсцє, планує збудувати черговий газопорт у Гданську, а також завершити будівництво газопроводу Baltic Pipe з шельфу Норвезького моря до РП.
Як повідомлялося, Президент США Байден підтвердив раніше озвучене рішення його адміністрації не запроваджувати санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - попри різку реакцію з боку Конгресу.