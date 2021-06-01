РНБО зараз фактично - і Генпрокуратура, і НАЗК, і податкова, і суд. Не можна підміняти роботу інституцій, - віцеспікерка Кондратюк

Не можна підміняти роботу інституційних органів у країні штучною перебудовою.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила віцеспікерка ВР Олена Кондратюк.

"Коли робота інституційних органів у країні фактично підміняється такою штучною перебудовою, мені здається, що це такий егоцентризм. Не можна підміняти роботу інституцій у країні. Тому що РНБО у нас зараз фактично - це і Генпрокуратура, і НАЗК, і податкова, і суд, і так далі", - зазначає вона.

"Подібним же чином, напевно, починався і турборежим. Коли здавалося, що за тиждень треба прийняти все. Таке саме і тут. Коли з’ясовується, що багато органів, які повинні працювати в унісон, або принаймні виконувати свою роботу, діють в межах довгої процедури, нагорі вирішують: а давайте зробимо все швидко, та ще й напоказ!" - зазначає Кондратюк.

"Воно, до речі, дуже нагадує цей турборежим. Коли я прийшла на перші засідання Ради і почула: а давайте ми друге читання скасуємо, щоб швидко його проходити. Для чого ці правки, довгі процедури, обговорення? Це ж теж минув час, щоб переконати монобільшість, що нічого поганого в другому читанні немає. Що немає куди поспішати, хіба що за якістю. Навіть в останній резолюції Європарламенту окремо вказувалося на те, що турборежим погано впливає на якість законотворення. А всі звинувачення, які є проти тих, хто потрапив під санкції РНБО - я би дуже хотіла, щоб вони були доведені в суді. Це ж і є робота різних гілок влади в державі насправді", - резюмувала віцеспікерка.

З повним текстом інтерв'ю з Оленою Кондратюк можна ознайомитися на Цензор.НЕТ за посиланням.

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