Рада внесла запропоновані Зеленським зміни в закон про викривачів корупції: вилучили формулювання "точно відомі факти" і скасували вимогу називати джерела

Верховна Рада підтримала пропозиції президента і внесла зміни в закон "Про запобігання корупції".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, за законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів" з пропозиціями президента проголосував 281 народний депутат.

Перед голосуванням позафракційний депутат Гео Лерос нагадав, що в Україні достатньо органів у боротьбі з корупцією - прокуратура, НАБУ, ДБР, Національне агентство з питань запобігання корупції.

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Звертаючись до заступниці міністра юстиції Валерії Коломієць, він зазначив: "У мене до вас є пропозиція створити ще один орган, який контролюватиме викривачів корупції і назвати його БЄ - брати Єрмаки ... потрібно якось закріпити те, щоб брати Єрмаки отримали будь-який постійний юридичний статус своєї діяльності", - зазначив він.

На що заступниця міністра юстиції відповіла, що буде недоречним створювати новий орган.

У доопрацьованому варіанті закону змінили визначення внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

У законі визначили, що канали повідомлення про корупцію мають право створювати органи, уповноважені складати адміністративні протоколи або розслідувати корупційні злочини.

Також передбачили відповідальність за незаконне використання персональних даних викривачів.

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Скасували вимогу до викривача пояснити, звідки йому стали відомі дані про вчинення корупційного правопорушення.

Із закону прибрали конструкцію, що викривач повинен повідомляти "точно відомі факти".

Крім того, відмовилися від норми, що винагорода викривачу виплачується після стягнення збитків в дохід держави, оскільки КПК передбачає виплату винагороди після вироку суду.