Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про заборону куріння електронних сигарет у громадських місцях

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт №4358, який забороняє куріння електронних сигарет у громадських місцях.

За законопроєкт проголосували 339 нардепів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Закон встановлює заборону куріння електронних приладів в громадських місцях і на робочих місцях. Також закон встановлює заборону на рекламу пристроїв для нагрівання електронних сигарет на вулицях, в ЗМІ, в інтернеті, в місцях продажу.

Закон вводить вимогу про те, що 30% площі на пачках тютюнових виробів для бездимних сигарет повинні займати медичні попередження.

Заборона куріння бездимних і електронних сигарет в громадських місцях набуде чинності через шість місяців після прийняття закону.

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