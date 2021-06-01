Українцям для в'їзду до Туреччини тепер достатньо експрес-тесту або довідки про перенесений COVID-19, - представник посольства Білик
Про це в коментарі Укрінформу сказав перший секретар, керівник консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик, передає Цензор.НЕТ.
"Починаючи з 1 червня 2021 року для в'їзду до Туреччини необхідно виконати одну з чотирьох умов - мати один із документів, що підтверджує вакцинацію, перенесене захворювання або негативний результат тестування - ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду, або експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду", - повідомив Білик.
Для відвідання Туреччини українцям потрібно мати один з таких документів:
- Документ про вакцинацію від COVID-19, зроблений не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну.
- Документ, який засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх шести місяців.
- Негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду.
- Експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.
Консул також уточнив, що транзитні пасажири звільняються від цих зобов'язань. Отримання більш детальної інформації очікується від турецької влади найближчим часом.